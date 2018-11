BLOGI JA FOTOD | Eesti korvpallikoondis pidi koduväljakul tunnistama Gruusia paremust, ülimalt teoreetiline võimalus MMile pääseda säilis

Eesti kaotas avaveerandi 19:22, poolaja 32:41 ja oli viimase perioodi eel taga 49:57. Kaks ja pool minutit enne lõppu jõudsid korvi all hätta jäänud eestlased veel kuue punkti (65:71) kaugusele, kuid siis tabasid külalised järjekordse valusa kaugviske ega andnud enam edu käest.

Enim pahandust tegi Eestile Giorgi Shermadini, kes viskas 23 punkti (kahesed 11/16) ja võttis 11 lauapalli. Goga Bitadze ja viis kaugviset tabanud Thaddus McFadden lisasid mõlemad 19 punkti. Eesti resultatiivsemad olid Janari Jõesaar 14, Sten-Timmu Sokk 13, Siim-Sander Vene 12, Rain Veideman 11 ja Kristjan Kangur 10 punktiga.

Kui eestlaste kahepunktivisete protsent oli lausa 66 (Gruusial 49%), siis kaugvisete tabavus oli kõigest 25% (vastastel 35). Avapoolajal tabasid eestlased seejuures 11-st kaugviskest vaid ühe. Lauavõitluse võitsid külalised 38-32 (ründelaud 14-7).

.@_GeoBasketball 🇬🇪 join the chase for the third spot in Group L after their 80-73 win in Estonia 🇪🇪. #FIBAWC #ThisIsMyHouse

📝 https://t.co/pBU9D7sTCs pic.twitter.com/WyWAiPvLru