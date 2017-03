Taas on tuleval nädalavahetusel Tartusse oodata tipptasemel noortekorvpalli – nimelt võõrustab BC Tartu korvpallikool 31. märtsist kuni 2. aprillini Tartu Ülikooli spordihoones U14 vanuseklassi poiste Euroopa Noorte Korvpalliliiga ehk EYBL-i etappi.

Osalevaid meeskondi on kokku kaheksa ning lisaks võõrustajatele on oodata külalisi Venemaalt, Lätist, Leedust ja Soomest. Ühe hilise äraütleja asemel on etapil kohtumisi pidamas ja kogemusi hankimas ka teinegi BC Tartu meeskond, 2002 sünniaastaga poisid, kes osalevad arvestusväliselt. Aasta vanema meeskonna vastu end proovile panna on heaks võimaluseks ka osalevatele satsidele.

Euroopa Noorte Korvpalliliiga kohustab kõiki osalevaid korvpallikoole kaasa löömise eest korraldama kas kahe aasta jooksul ühe koduetapi või maksma kopsakat osalustasu. Nagu aga uskuda võib, on ka koduetapi korraldus aga kulukas ettevõtmine – tasuda tuleb kõigi osalevate meeskondade ööbimine ning toitlustus ning loomulikult ka korvpalliturniiri otsese organiseerimisega seotud kulud. BC Tartu Korvpallikool on turniiri korraldamise toetuseks püsti pannud projekti stardipaik.ee portaalis, et kõik, kellel meie eesti korvpalli tulevik südamelähedane, saaksid õla alla panna. Projekti leht: http://stardipaik.ee/uus/projektid/euroopa-noorte-korvpalliliiga-eybl-etapi-labiviimine-tartus/

Lisaks eraisikutele, kes projekti kaudu etappi toetada saavad, on abikäe ulatanud ka ettevõtted Seventex, Eviko, Rufter Ehitus, Hansa Medical ning Saku, lisaks Tartu Linn ja Tartu Kultuurkapital.

Tartu Ülikooli Akadeemilise Spordiklubi noortekorvpalli juht Gert Prants näeb tulevas nädalavahetuses aga igal juhul head võimalust. „Taaskord on suur rõõm, et saame võõrustada Euroopa Noorte Korvpalli Liiga mänge. Teeme omalt poolt kõik, et külla tulevatel võistkondadel oleks nädalavahetusel meeldiv Tartus elada ning mängida. Tean, et BC Tartu esindusel on kodusel etapil omad eesmärgid ja usun, et need täidetakse. Kõigil huvilistel soovitan kindlasti tulla saali noori mängumehi toetama, et oma silmaga näha, kuidas kohalik korvpalli järelkasv võistlustulest Euroopa eakaaslaste vastu välja tuleb.“

BC Tartu U14 grupil on EYBL-is peetud 10 kohtumist ja neist saadud kokku 6 võitu ning 4 kaotust. Koduse turniiriga loodetakse kindlasti võitude-kaotuste suhet parandada ning kindlustada koht superfinaalis – meie regioonist on kohad saadaval kaheksale paremale meeskonnale, kellele lisandub kaks paremat Kesk-Euroopast.

Noored pallurid on Tartu Ülikooli spordihoones toimetamas reedest pühapäevani. Kõigil kolmel päeval algab esimene kohtumine juba hommikul kell 9 ning heal tasemel rahvusvahelist noortekorvpalli saab esimesel kahel päeval näha lausa kuni õhtuni – reedel ning laupäeval algab viimane kohtumine kell 19.30. Pühapäeval saavad meeskonnad kodu poole asuda veidi varem, etappi lõpetava kohtumise algus kell 13.30. Reedesed mängud on II ja IV pallisaalis, nädalavahetusel peetakse kõik kohtumised Tartu Ülikooli korvpallimeeskonna kodus, II saalis. Otseloomulikult on mängudele kaasa elama oodatud kõik poolehoidjad!

BC Tartu peab oma kohtumised:

Reedel

9.00 BC Tartu vs SKM-AVIVA (Leedu) (II saal)

12.00 BS CSKA 2004 (Venemaa) vs BC Tartu 2002 (II saal)

15.00 SDJSOR Nr. 12 – Volgograd (Venemaa) vs BC Tartu (II saal)

19.30 BC Tartu 2002 vs BS Riga/Jugla (Läti) (IV saal)

Laupäeval (kõik mängud II saalis)

10.30 BC Tartu vs BC Tartu 2002

15.00 BC Tartu 2002 vs DSN/SPORTA BODE (Läti)

16.30 Sykki 03` (Soome) vs BC Tartu

Pühapäeval (kõik mängud II saalis)

9.00 BC Tartu 2002 vs SDJSOR Nr. 12 – Volgograd (Venemaa)

13.30 BS Riga/Jugla (Läti) vs BC Tartu