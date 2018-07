BC Kalev/Cramoga liitub Reggie Lynch

Kalev/Cramo korvpallimeeskond täiendas ridu USA tugevaimas üliõpilasliigas säranud keskmängija Reggie Lynchiga.

23-aastane Lynch mängis viimasel kahel hooajal Minnessota ülikooli eest ning kogus meeskonna ühe põhitegijana keskmiselt 10 punkti ja 8 lauapalli mängu kohta. Omaette kvaliteedimärk on seegi, et Lynchi keskmised näitajad olid vähemalt 8 punkti ja 5 lauapalli kõigil neljal ülikooli-aastal.

208 sentimeetri pikkune tsenter valiti 2016/2017 hooajal tugeva Big Ten konverentsi parimaks kaitsemängijaks, mis tõestab, et tegu on mitmekülgse mängijaga. USA korvpallis tuntakse teda kõige paremini just visete blokeerijana – Lynchi arvele kogunes koguni 111 viskeblokeeringut (3.5 mängu kohta), mis märkis terve NCAA teist tulemust.

Lynchi neljas ja ühtlasi viimane ülikoolihooaeg lõppes oodatust varem, sest veebruaris sai ta süüdistuse naise väärkohtlemise eest. Et mängija on nii USA meedias kui ka BC Kalev/Cramo juhtkonna ees vandunud oma süütust, otsustas BC Kalev/Cramo ülimalt talendikale keskmängijale võimaluse anda.