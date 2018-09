Avaldati Leedu kolme suurema korvpalliklubi eelarved

Kõige suurema aastaeelarvega on mõistagi meistermeeskond Kaunase Žalgiris, kes saab arvestada 10,7 miljoni euroga. Hiljuti Kalev/Cramole 17 punktiga kaotanud Vilniuse BC Rytase eelarve on 4,4 miljonit ja mullusel pronksimeeskonnal Klaipeda Neptunasel 1,5 miljonit. Rytasel kulub seejuures palkadeks 3,15 miljonit ja laenude teenindamiseks 450 000 eurot.

BC Rytas Vilnius revealed they’ll have a budget of €4.4M for season 2018/2019. €3.15M for salaries, 0.45M for debts.



Top 3 budgets in Lithuania:

1. Zalgiris €10.7M

2. Rytas €4.4M

3. Neptunas €1.5M