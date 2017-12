Audentese SK võitis U14 karikavõistlused, 12-aastane Vaida kossupoiss kogus finaalmatšis 24 punkti ja 23 lauda!

Jüri spordihoones peetavatel noorte korvpalli karikavõistlustel selgusid esimestena võitjad U14 vanuseklassis. Noormeeste finaalmängus alistas Audentese SK lisaajal Erkmaa KK 68:60, tütarlaste seas krooniti võitjaks BC Kalev/Cramo, kes alistas tulise lõpuga kohtumises Audentese SK numbritega 48:43.

U14 poiste finaal:

Esimese poolaja 30:26 võitnud Audentese võistkond tegi tugeva kolmanda veerandi, minnes ette 48:36.

Erkmaa KK tuli mängu tagasi ja normaalaeg lõppes 58:58 viigiseisul. Lisaajal näitasid teravamat minekut Audentese SK mängijad. Pikad mängisid korvi all julgelt, tõid omad punktid ära. Kirsi tordile pani 36 sekundit enne lõppu teise võimaluse viskega Karl-Gustav Jurtšenko. Lõppskoor 68:60 ja U14 noormeeste karikavõistluste esikoht Audentese SK võistkonnale.

Võitjate parimana kogus uskumatud 24 punkti ja 23 lauapalli Gerrit Lehe, kes valiti ka finaalmängu resultatiivsemaks mängijaks. Fred-Jordan Relve lisas 14 silma ja Karl-Gustav Jurtšenko 7 punkti ja 17 lauapalli. Erkmaa resultatiivsemana viskas Rando Roos 23 silma.

Gerrit Lehe on 12-aastane Vaida põhikooli kossupoiss, kellest aprillis tegi pikema loo Rae Sõnumid. Loe seda artiklit siit!

Audentese peatreener Rauno Pehka sõnas pärast mängu: “Aasta lõpus on palju mänge ja noorte koormus on päris suur, aga meil oli ühtlasem meeskond kui vastastel. Kindlasti mängis rolli ka meie pikkade ülekaal lauas. Kui me suudame sellest kohtumisest omad järeldused teha, siis oli tegemist väga õpetliku mänguga mõlema meeskonna jaoks.”

U14 tüdrukute finaal:

Otsustava viske tabanud ja finaalide parimaks mängijaks valitud Elena Illiste tõi võitjate resultatiivsemana 21 punkti ja võttis seitse lauapalli. Hanna Maria Sibul ja Anette-Laura Tõks lisasid seitse silma. Audentese parimana tõi võimsad 16 punkti ja 21 lauapalli Keandra Koorits.

BC Kalev/Cramo peatreeneri Maia Dorbek sõnas mängujärgselt basket.ee-le: “Meil oli tahtmine täna suurem. Põhiturniiril jäima Audentesele alla ja täna oli selle arvelt lisamotivatsiooni. Läksime vahepeal juba kümne punktiga ette, kuid siis tekkis mõõn ja kaotasime kontrolli. Õnneks suutsime kaitse arvelt mängu ära võtta.”