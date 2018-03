Audentese poiste meeskond võib meistriliigast kaduda

Korvpalliringkondades on pikalt arutletud selle üle, kuidas lõputud kaotused noorele korvpallurile mõjuvad, ja üha rohkem on räägitud sellest, et G4S Noorteliiga nime kandev meeskond võib järgmisel hooajal Alexela Meistriliigast kaduda. Otsust veel ei ole, kuid arutelud käivad.

Audentese noori mängijaid vooliva treeneri Indrek Visnapuu hinnangul peaks meistriliigas osalemise otsustama komplekteerituse järgi. Ta möönis, et viimastel aastatel on Audentesega liituvate poiste tase teinud vähikäiku. „Kui Kristjan Kullamäe ja Sander Raieste tulid meile, olid nad juba esimesel aastal valmis meistriliigas mängima. Viimasel ajal liitunud poiste jaoks käib see aga üle jõu,” lausus ta.