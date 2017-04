Arusaamatu: TTÜ suurim rivaal loobus rahvusvahelise üliõpilasliiga Final Fourist Tallinnas

Korvpalli rahvusvahelise üliõpilasliiga ISBL-i finaalturniir mängitakse tänavu 4.-5. maini Tallinnas.

Tallinna Tehnikaülikooli meeskond on taaskord suursoosik esikohale, millega kaasneb pakett Euroliiga Final Fourile. Mullu kevadel käis TTÜ meeskond võidureisil Berliinis, nüüd terendab ees Istanbul.

Seda enam, et ootamatult loobus finaalturniiri kohast Moskva Riiklik Kehakultuuri Instituut, kes sarnaselt TTÜ-le kahel korral ISBL sarja võitnud. Nendega on TTÜ igal aastal kõvasti pusinud. Ametlikuks loobumise põhjuseks rahapuudus, mis ei võimalda Tallinnasse sõita. Tundub pisut veider, aga ju siis nii on. Kehakultuuri Instituudi koha võtab Final Fouril üle Uhta Tehnikaülikool.

TTÜ saab aga koduseks finaalturniiriks olulist täiendust, meeskonda tugevdab Rootsi kõrgliigas hooajaga ühele poole saanud Jaan Puidet.