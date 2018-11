Annika Köster valiti Eesti-Läti Ühisliiga oktoobrikuu parimaks

Kaheksa mängu peale kogus Köster keskmiselt 17 punkti, 15 lauapalli ja 3 vaheltlõiget. Kaksikduubli kogus ta kõikides möödunud kuu ühisliiga mängudes.

108:58 võidumängus Jelgava naiskonna üle viskas Köster pea 27 mänguminutiga 20 punkti, võttis 14 lauapalli ja tegi 6 vaheltlõiget. Oktoobri viimases kohtumises TTT Kadettide vastu korjas ta lisaks 20 punktile ka 19 lauapalli ning jagas viis tulemuslikku söötu.

Eelmisel hooajal Soome meistriliigas Hyvinkään Ponteva naiskonnaga pronksmedali teeninud Köster tunneb end taas Eestis mängides väga hästi: „Olen õnnelikum, rahulikum ja stabliisem. Usun, et need tunded on kandunud ka minu mängu.“

Hea lauavõitluse aluseks on Kösteri sõnul kohavalik. „Tuleb aru saada, kust vise tuleb ja kuhu pall võib põrgata. Õigel ajal tuleb olla õiges kohas. Ründelauas on lihtne karistada mängijaid, kes kaitses nö. magavad ning vastaseid blokeerida unustavad.“

Hooaja algusega on 26-aastane korvpallur jäänud rahule. "Kui välja arvata kahe mängija rasked vigastused (Sandra Tael ja Eliise Pajumets - toim.) on hooaeg alanud edukalt. Saime ühisliigas küll ühe kaotuse, kuid õnneks ei jäta see meid tugevamast grupist välja. Esimene eesmärk on seega täidetud."

Tallinna Ülikooli naiskond on hetkel 9 võidu ja ühe kaotusega ühisliiga liider. Järjest on võidetud juba 8 kohtumist.