Andres Sõber ja Rakvere Tarva korvpallimeeskond alustasid uut aastat kodus mannetu 70:80 kaotusega TLÜ/Kalevile.

"Ma ütleksin nii, et aasta pole alanud meile soodsalt. (Mario) Paiste keeras üleeile trennis sõrme tagurpidi, (Siim-Markus) Post oli kaks nädalat haige, (Sten) Saaremäel oli ära ja (Justin) Bakeril oli jalg haige kolm nädalat. Aga esimene poolaeg lasta visata 52 punkti... Teatud mehed nagu (Timo) Eichfussid ja (Oliver) Metsalud peaksid nagu natukene teised käigud sisse panema," polnud Sõber mitme mängija suhtumisega rahul.

"Ega see tasemevahe ju pole nii suur. Kuigi au vastasele, seal on kõik vennad, kes on minu juures mänginud - ja mitte seitsmenda koha nimel, vaid Eesti karikale jne. Neil oli kogemust ja nad mängisid meid sellega üle, aga et osad jooksid meil edasi-tagasi nagu otud - see ajas mind närvi," lisas Sõber.

