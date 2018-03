Andres Sõber lükkas tagasi Müürsepa ja Tammerti pakkumise Las Vegasesse minna!

Meie ainsa NBA mehe Martin Müürsepa rekordilise punktimängu esmaesitlusel Apollo Solarise kinos meenutas Andres Sõber ühte värvikat momenti paarikümne aasta tagusest külaskäigust Dallasesse.

Müürsepa esimene treener käis oma silmaga suurt mängu kaemas. Ühel päeval tulid Müürsepp ja toona Dallases ülikoolis õppinud kettaheite olümpiapronks Aleksander Tammert lagedale kutsega Las Vegasesse minna. Sõber keeldus.

"Ütlesin, et mina ei tule. Ma ei tea, mida nad seal korda saatsid, aga minu vanus enam ei lubanud kõiki vigureid kaasa teha," lõõpis Sõber rekordimängu vaatamise eel toimunud vestlusringis. "Huumorisoonega on neil kahel mehel kõik vägagi korras," andis Sõber mõista, et Müürsepp ja Tammert Las Vegases kohalike vaatamisväärsuste külastamisega vaevalt, et piirdusid.