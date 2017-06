Andres Sõber loobub Rakvere meeskonna peatreeneri kohast

Aastaid Rakvere Tarva peatreenerina tegutsenud Andres Sõber otsustas loobuda Rakveres loodud uue klubi peatreeneri kohast. "Taandan ennast sellest meeskonnast lõplikult," kinnitas ta Delfile.

"Soovin, et uue klubi käivitamine õnnestub ja neil läheb hästi. Võib-olla olin mina tropiks klubi ja alaliidu vahel," sõnas Sõber. "Arvan, et minu taandumine on praegueses olukorras kõige parem."

Sõbra juhitud Tarvas lõpetab võlgade tõttu tegevuse. Rakveres meistriliiga meeskonna säilimiseks lõi kohalik ettevõtja Arnu Lippasaar uue klubi Viru Bull ning soovis endale Tarvast vabaks jäänud kohta meistriliigas. Esialgse plaani järgi pidi Sõber olema vähemalt esimesel hooajal meeskonna peatreener.

Paraku lükkas korvpalliliidu juhatus uue klubi palve tagasi. Põhjusena toodi ebakindlust eelarve ja mängijate koosseisu suhtes. Kuluaarides räägiti ka sellest, et üheks põhjuseks võis olla arvamus, et tegemist on Sõbra pettemanöövriga, mis võimaldaks jätta võlad maksmata.

Lippasaar on aga korduvalt kinnitanud, et Sõbral pole uue klubi juhtimises kohta. Sõbra loobumine peatreeneri kohast peaks seda väidet kinnitama. Lisaks on Lippasaar lubanud tasuda ka Tarva tekitatud võla, kui korvpalliliit seda ametlikult soovib.

"Mul on hea tunne, et see asi sai nii ära lahendatud," nentis Sõber. "Loomulikult oleksin ma tahtnud Arnut aidata, kuid nüüd on mul hea meel, et ta saab oma asjadega edasi minna."

Sõber ei kavatse siiski korvpallist kuhugi kaduda. Ta kavatseb jätkata laste juhendamist ning pärast suvepuhkust langetada tuleviku suhtes otsuse. "Olen treeneritööd teinud pikki aastaid, ega ma tööta jää. Olen alati hakkama saanud ja saan ka nüüd."