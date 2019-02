Oma debüütmängus TTÜ Korvpallikooli vastu kohe legendaarse treeneri poolt 21-ks minutiks väljakule usaldatud Kullamäe tabas küll kolmeseid kõigest 6-st ühe ja kogus 5 punkti, kuid jagas kaaslastele 5 resultatiivset söötu, kirjutab Korvpall24.ee.

"Ta pole veel nii kiirete liigutustega… või õigemini enam ei ole, aga tema oskab oma kogemustega palli laiali jaotada," rääkis Sõber. "Kui vabaks jääb ja kopsud ilusti õhku täis on, siis hakkab sealt tagant visked ära ka panema."

"See on müstiline, 48 aastat vana, aga ega ma ei mõtle, et temale peab nüüd kargud alla panema ja teised peavad ratastooliga järgi sõitma…"

