Andres Sõber kritiseeris korvpallikoondist: meeskonnas peavad olema kõik parimad mehed!

Sõber ütles Eesti koondise kahe järjestikuse allajäämise järel Belgiale, et kuna korvi all meil praegu erilist jõudu pole, peavad mängu ära tegema tagamehed – eeskätt Veidemann, Kurbas, Paasoja, Kullamäe, Puidet –, kuid Belgia vastu nad end korralikult käima ei saanud.

”Need on ikkagi meil välisklubis mängivad mehed. Sellest ma aru ei saa, miks nad on oma tegemistes nii nagu on," sõnas Sõber.

Endine Rakvere Tarva juhendaja lisas, et ta ei mõista, miks nii paljud meie parimad loobusid koondises mängimisest: "See mind natukene küll kratsib, et nii palju puudu on. Ma ei taha siin süüdlast otsida, aga see on päevselge, et koondises peavad olema parimad mehed!"