Ametlik: Erik Keedus jätkab Kalev/Cramos

BC Kalev/Cramo andis teada, et meeskonnas jätkab uuel hooajal ka ääremängija Erik Keedus.

198-sentimeetrine Keedus on viimaste aastatega tõusnud kalevlaste jaoks väga oluliseks lüliks. Eelmisel hooajal jäi VTB Ühisliigas tema arvele keskmiselt 6,8 punkti, 3,9 lauapalli ja 1,6 korvisöötu mängus.

Hooaja parima punktisaagi kogus Keedus kodumängus Kaasani Unicsi vastu, tabades teel 21 punktini koguni seitse kaugviset.

"Keedus on universaalne mängija, kes suudab edukalt erinevatel positsioonidel tegutseda," sõnas meeskonna peatreener Alar Varrak. "Meie eesmärgiks meeskonna komplekteerimisel oli võimalikult palju säilitada eelmise hooaja tuumikut, seega on mul treenerina väga hea meel, et Erik otsustas jätkata mängimist BC Kalev/Cramos!"