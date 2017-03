Rakvere Tarva korvpallimeeskonnast lahkunud võõrleegionär Justin Baker teatas Instagramis, et pidi meeskonda vahetama, sest ei saanud läbi peatreeneri Andres Sõbraga.

Kui Tarva eksmängija Timo Eichfuss uuris Instagramis endiselt klubikaaslaselt, kas ta läks Austraaliasse mängima, vastas Baker jaatavalt ja kasutas Sõbra aadressil krõbedaid sõnu. "Vennas, pidin sealt minema pääsema. Paks mees (Andres Sõber) on täielik väärakas. Jah, läksin Austraaliasse," kirjutas Baker. Selle peale soovis Eicfuss talle edu ja endine korvpallur Leho Kraav teatas, et pole kuigi üllatunud.

Delfi sporditoimetus uuris, mis must kass Sõbra ja Bakeri vahelt läbi jooksis, et sellised solvangud lendavad. „Ma olen sõnatu. Kõik oli normaalne, mingit musta kassi pole olnud. Eks mehi on igasuguseid. Kui ta tahab arvata, et olen paks värdjas, siis las arvaku,“ ei laskunud Sõber samale tasemele ja selgitas olukorda lähemalt. „Meie talle liiga ei teinud. Mängumees oli ta kõva, kuid ega ta end siin mugavalt ei tundnud. Sisuliselt kaks kuud oli vigastusega väljas. Mehe sisse ei näe, mina ei tea, kui väga tema põlv valutas. Meie mõistes teenis ta palju ja umbes kolme nädala eest andsin talle märku, et oleks hea, kui ta endale uue meeskonna otsiks. Oleks temale parem ja meile. Et me ei jõua teda siin sellisel kujul (vigastatuna – toim) pidada. Lõpetasime lepingu kahe poole kokkuleppel. Oleme talle võlgu ühe kuu palga, leppisime kokku, et maksame selle osade kaupa ära. Ta ise ka ütles, et praegu rahaga probleeme ei ole.“

Tarva hooaeg on olnud õnnetu, majanduslike raskuste tõttu on meeskonnast lahkunud lisaks Bakerile veel neli leegionäri ning Eicfuss ja Oliver Metsalu.