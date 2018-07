Allan Dorbeku mälestusturniiril osaleb ka Jüri Ratas

Eesti Korvpalliliidu 3×3 valdkonna juht Reigo Kimmel tunnustab Dorbekut initsatiivi eest: “Kuu aega tagasi arutasime Martiniga Filipiinidel toimunud FIBA 3×3 MM-il, et Illustes, kus ma isegi 21-aastat tagasi Allan Dorbeku suvises laagris trenni tegin, võiks sel suvel ühe 3×3 turniiri korraldada. Näitasin Martinile, kui lihtne on FIBA 3×3 võistluste korralduse süsteem, Martini ülesanne on võistlusele nii osalejad kui sponsorid vähem kui ühe nädalaga kokku ajada – tundub, et tal on see juba õnnestunud, kuna nimekirjas on nii peaminister, kui kokku on saadud ka korralik auhinnafond, mis lähipäevil täieneb veelgi”.

Korvpalliliidu töötajana on Kimmelil hea meel, et endine Eesti Korvpalliliidu president, tänane peaminister tuleb oma osalemisega Eesti 3×3 korvpallile appi.

“Ükskõik, mis koha võistkond “Värvilised” Illuste 3×3 turniiril saab, on Jüri Ratas peale turniiri vähemalt peaministrite arvestuses FIBA 3×3 ränkingus maailma #1 kohal”, lisas Kimmel.