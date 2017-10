Algas piletimüük Eesti - Läti korvpalli tähtede mängule

Täna algas piletimüük järgmise aasta 16. veebruaril Tallinnas Saku suurhallis toimuvale Eesti ja Läti korvpalli tähtede mängule.

Piletimüük on alanud ja juba on kõigil korvpallisõpradel võimalus endale tähtede mängu pilet soetada

Eesti korvpalli kaks väga emotsionaalset hetke on seotud Lätiga. Draamat ja kirge on olnud nendes kahes hetkes palju! 1991. aastal võitis Tallinna Kalev N. Liidu meistrivõistluste poolfinaalis pärast Aivar Kuusmaa imelist tervenemist Riia VEFi ja 2015. aasta korvpalli EMil Riias, kus tuhanded Eesti fännid oli valmis juba minema jätkumängudele Prantsusmaale, kus tuli ikkagi võõrustajatele alla vanduda ja Tallinna tagasi tulla…

Kõik korvpallifännid Eestis ja Lätis saavad ka tänavu meeskonnad ise komplekteerida, hääletus algab 1. detsembril. Treenerid selguvad Eestis Alexela ja Lätis Olybeti Korvpalli Meistriliiga 1. jaanuari tabeli seisu järgi ja kolme edukama klubi peatreenerid moodustavad üheks õhtuks treenerite trio, kes hakkavad võistkondi ohjama.

Lisaks klassikalisele tähtede mängule on kavas ka ridamisi minivõistlusi: osavusvõistlused liigade parematele mängijatele ja treenerite kaugvisetevõistlus lisavad programmi sära ja pinget.

Eesti korvpalliliidu peasekretäri Keio Kuhi arvates on Eesti ja Läti vastasseis tähtede mängul igati tervitatav. „Tegemist on esmakordse ja enneolematu mänguga, mis on korvpallipubliku jaoks kindlasti huvitav ja ingtriigi tekitav. Usun, et tuleb viimaste aegade põnevaim tähtede mäng,“ lisas ta.

"Läti korvpalli tase ja maine on Euroopas iga viimase aastaga kasvanud ja meil on hea meel, et saame end nendega kõrvutada ja loodetavasti lätlaste edu jõuab ka meile," lootis üks korraldajetest, Delfi ja Eesti Päevalehe peatoimetaja Urmo Soonvald.

Õhtu jooksul astuvad lavale Eesti ja Läti artistid ning tantsutüdrukud. Ka õhtujuhte on kaks – üks Eestist ja teine Lätist.

Piletid 2018. aasta tähtede mängule on saadaval SIIT.