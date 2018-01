Alar Varrakust saab Leedu kõrgliiga klubi peatreener

Novembris BC Kalev/Cramo peatreeneri toolilt vallandatud Alar Varrak hakkab juhendama Leedu kõrgliiga klubi Alytuse Džukija. Tõsi, leping veel allkirjastatud pole, aga täna õhtul või homme hommikul peaks kõik paika saama.

Käed lüüakse hooaja lõpuni.

Varrak on viibinud Leedus töövestlusel mitu päeva, et aimu saada klubi käekäigust ja taustast. Seis on viisakalt öeldes keeruline. Viimase kahe nädala jooksul on meeskonnast lahkunud kolm algviisiku mängijat. Miks Varrak palgati? "Kuna meeskond on sattunud halba seisu, siis üritatakse läbi peatreeneri vahetuse uus hingamine leida. Mul on võimalus ka paar mängijat juurde tuua," selgitas Varrak Delfile.

Seni juhendas Leedu kõrgliigas tagantpoolt kolmandal kohal asuvat klubi Makedoonia treener Nikola Vasilev.

Varraku debüüt Džukija eesotsas saab teoks juba ülehomme kui võõrsil kohtutakse Vilniuse Lietuvos rytasega. Eestlastest on varasemalt Leedu meistriliiga klubisid peatreenerina juhendanud Jaak Salumets ja Priit Vene.

"Tahan tänada ka Kalev/Cramot ja Eesti korvpalliliitu, kes pidid minu Leetu minekuks omapoolse nõusoleku andma. Detailidesse ei tahaks laskuda. Ühtlasi pean vabandama mõnede noormängijate ees, kellega olid sõlmitud teatud kokkulepped," sõnas Varrak.