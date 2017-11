Alar Varrak: ütlen siiralt ja ausalt, et klubi tegi mind vallandades õige otsuse

BC Kalev/Cramo lõpetab lepingu meeskonna peatreenerina viiel korral Eesti meistriks tüürinud Alar Varrakuga.

Varraku juhendamisel võitis Kalev/Cramo kaks Eesti karikat ning domineeris kohalikku meistriliigat. Kokku võitis meeskond „Varraku viisaastakul“ Eesti meistrivõistlustel 138 mängu ja kaotas 14. Klubi tänab Alarit tehtud töö, võitude, tiitlite ja arengu eest.

"Oodatud edu euro-, Balti või VTB Ühisliiga tasemel jäi paraku samal ajal saabumata. Nüüdseks, kus BC Kalev/Cramo eesmärgid on seatud tunduvalt kõrgemale kui pelgalt koduliiga valitsemine. Usume kindlalt, et Alari tõelised saavutused treenerina on alles ees ja soovime talle edu kõigis ettevõtmistes," seisab Kalev/Cramo korvpalliklubi pressiteates.

Uus treener Leedust

BC Kalev/Cramo peatreenerina alustab tööd leedulane Donaldas Kairys, kes on viiel suurturniiril olnud ametis Leedu koondise abitreenerina, kroonitud abitreenerina Euroliiga võitjaks (CSKA, 2008) ning kuulunud 2003.aastal NBA meistriks tulnud San Antonio Spursi taustajõudude hulka.

Ivar Valdmaa: "Juhatus võttis tänasel koosolekul vastu otsuse, et Alar Varrak ei jätka BC Kalev/Cramo peatreenerina. Otsus tuli vastu võtta raske südamega kuid külma peaga. Tänavuse hooaja tulemused ei rahuldanud ei klubi juhtkonda, fänne ega sponsoreid. Alar Varrak on teinud klubis pea 10 aastat head ja tublit tööd, kuid meie arvates vajab Varrak uut väljakutset enese arendamiseks. Soovime Alar Varrakule jõudu ja jaksu edaspidiseks ning ei välista, et meie teed võivad taas tulevikus ristuda."

Lahkub ka Müürsepp

Seoses Varraku lahkumisega lahkub abitreeneri kohalt ka Martin Müürsepp. Samas jätkub mõlema treeneriga koostöö teistes valdkondades ja uute projektidega. Plaanide kohaselt saabub uus peatreener neljapäeval.

Alar Varrak: "Ma ütlen siiralt ja ausalt, et klubi tegi õige otsuse. Mulle endale oli see loomulikult raske, aga klubi seisukohalt igati arusaadav. Võistkond on käesolevaks hooajaks üsnagi hästi komplekteeritud ning Briscoe lisandumisega saime juurde ühe vajaliku lisa käigu. Samas oli kuskil mingi tõrge ja ma loodan, et uue treeneri tulekuga saab meeskond paisu tagant välja. Võistkonnal on potentsiaali paremini mängida, ehk ainuke teenitud võit VTB Ühisliigas ei peegelda meeskonna tegelikku sisu. Soovin klubi tänada üheksa koos veedetud aasta eest. Pole just tavapärane, et üks treener ühe meeskonna juures nii kaua püsib. Soovin meeskonnale edu ja jaksu."