Valitseva Eesti korvpallimeistri Kalev/Cramo ühe liidri Rain Veidemani lahkumine Itaalia esiliigasse Udinesse tuli meeskonna peatreeneri Alar Varraku jaoks üllatusena.

"Rainilt väga ootamatu otsus," lausus Varrak, kirjutab ERR Sport. "Pühapäeval ta ütles, et sai pakkumise ja esmaspäeva hommikuks oli juba lepingu sõlminud. Meeldiv tunne see ei ole, sest me ei saa teda kuidagi asendada. Oleme nuputanud, kuidas mängu muuta, kuid nadi on teha seda märtsis, kui igal nädalal on ees kaks-kolm tähtsat mängu."

Sisimas tunneb Varrak siiski Veidemani üle ka rõõmu. "Kui mängija saab hea pakkumise ja tal on soov minna, siis andku aga kuuma," ütles Varrak. "Tema jaoks tundus pakkumine olevat hea ja soodne, mida ta ei tahtnud tagasi lükata. Minul ta vastu vimma ei ole, kuid klubi jaoks oli tema lahkumine küll valusaks hoobiks, sest ajastus oli lihtsalt kehv."

"Veidemani lahkumise järel meil puhast nr 2 positsiooni mängijat polegi," tõdes ta.