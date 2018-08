Alar Varrak Leedu meediale: Žalgiris saab Kerr Kriisa näol omale väga talendika mängija

"Kerr Kriisa on väga talendikas mängija, kellel on palju potentsiaali," sõnas Varrak väljaandele Krepsinis. "Ma ei tea, kuidas teda Leedus hakatakse hindama, aga Eestis on ta oma vanusegrupi üks parimaid mängijaid."

"Me ootame Eestis temalt palju," lisas Varrak. "Tahame väga näha, kuidas tal Leedus minema hakkab. Eestis peaks ta varsti olema juba meestekoondises. Kerr on väga loov, tark ja ettenägelik. Usun, et Žalgiris sai endale talendika mängija."

"Me teame, et talendist siiski ei piisa. Oluline on, kui palju inimene ise töötab. Kerr jõuab täpselt nii kaugele, kui ta ise töötab selle nimel."

Leedu portaal kirjeldab Kriisat kui oma vanusegrupi Eesti üht andekaimat mängijat, kes oli Eesti koondise liider.

Kriisa kohta küsiti arvamust ka Saksamaa klubi Brose Bambergi leedulasest spordidirektori Ginas Rutkauskase käest.

Eelmisel hooajal Saksamaa tippklubi Bambergi noortesüsteemis alustanud Kriisa lahkus poole hooaja pealt Saksamaalt jalatraumade tõttu, mis ei lubanud tal korralikult treenida ja mängida, kirjutab Korvpall24.

Rutkauskase sõnul oli eestlase talenti aga vaatamata kõigile raskustele kaugele näha: “Seda ma võin kindlalt öelda, et ta oli väga andekas. Kui ta saab vanemaks ning mehistub, siis saab kõik korda.”