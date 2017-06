Alar Varrak jätkab BC Kalev/Cramo peatreenerina

Eesti valitseva meistermeeskonna BC Kalev/Cramo juhendajana jätkab Alar Varrak.

Alates 2012. aastast pealinna esindusmeeskonda juhendanud Varrak alustab tiimi eesotsas kuuendat hooaega ning on tiimi seni tüürinud kolmel korral Eesti meistriks ja kahel korral Eesti karikavõitjaks.

"Ma tänan klubijuhatust usalduse eest! Olen mitmeid kordi varasemalt öelnud, et BC Kalev/Cramo peatreener olemine on privileeg.

Suure tõenäosusega jätkame BC Kalev/Cramoga mängimist VTB Ühisliigas ja Eesti meistrivõistlustel ning järgmise paari nädala jooksul peaks selguma, millised on meeskonna võimalused mängida mõnes eurosarjas."

Varraku sõnul proovitakse suurem osa meeskonnast komplekteerida juulikuu jooksul.