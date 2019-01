Aivar Kuusmaa: võtsin meeskonda ussi ja meeskond kaotas minu näo

Detsembri lõpus Rapla Avis Utilitase peatreeneri kohalt lahkunud Aivar Kuusmaa naudib elu rahulikku perioodi. Raplas veedetud aastatel oli ta abikaasa Mariga justkui visiitabielus. Kohtuti kaks või kolm korda nädalas – mõnikord käis naine mehe juures, mõnikord oli pereisal aega ja võimalust koju põigata. Nüüd saab Aivar Kuusmaa aga nautida kodus puuküttega pliidil toidu valmistamist, koeraga jalutamist ja oma eramaja vaikuses niisama olemist.

„Viimased paar nädalat on möödunud väga mõnusalt. Noorem tütar elab meie juures, vanem tütar on ka lähedal, lapselaps, koer… Ka sellist elu on natuke vaja. Olen õnnelik inimene, et kodus tagasi olen,” sõnab Kuusmaa. „Samal ajal pole mul ka korvpallist tüdimust. Suvel olen Eesti U-20 koondise peatreener. Rahulikum aeg lubab asjade üle mõtelda ja koondise kandidaatide tegemisi jälgida. Nüüd on ka vabadus sõita Itaaliasse seal mängiva poja tegemisi vaatama.”