Maik-Kalev Kotsari ja South Carolina ülikooli edu USA ülikoolikorvpalli meistrivõistlustel mõjus Rapla Avise peatreenerile Aivar Kuusmaale terava torkena.

Ta pole kunagi olnud NBA ja NCAA suur jälgija, aga South Carolina võit Florida üle ning Kotsari jõudmine esimese eestlasena NCAA Final Fouri andis sügava elamuse. "See mäng võis anda pisiku sisse, tõesti vägev elamus oli," räägib Kuusmaa ülivõrdes. "Kui ikka oma mees on sellisel tasemel tegija, see annab kohe teistsuguse huvi ja mõõtme. Ma siinkohal rõhutaks Eesti noorkorvpalluritele, et suure tahtmise korral on kõik võimalik. Kotsar on ehe näide. Sa oled sihikindel ja töökas, satud õigesse kohta ning ühtäkki on kõik teed valla. Nädalavahetusel mängib ta 70 000 pealtvaataja ees Phoenix´is Final Fouril."

Kotsari aitas poolteist aastat tagasi Ameerika Ühendriikidesse Toomas Annuk, Kuusmaa parem käsi Rapla meeskonnas. Telgitaguseid hästi teadev Annuk võtabki siinkohal jutujärje üle. Esitasime talle mõned küsimused.

Toomas, millised reageeringud USA-st Kotsari esitusele mängus Floridaga tulid? Said sa mõne väga erilise sõnumi ka, ja ega ometi NBA-ga keegi hirmuta?

Positiivset tagasisidet Maiki esituste kohta on tulnud terve hooaja vältel, nii South Carolina treeneritelt kui teisteltki tuttavatelt ülikooli treeneritelt ja samuti Sunrise Academy personalilt, kuhu Maik suundus Eestist USA-sse minnes, et end ette valmistada NCAA-sse siirdumiseks.

Vahetult peale võidukat mängu Floridaga võttis ühendust endine Sunrise peatreener Coach Kyle Lindsted, kes on nüüdseks jõudnud Wichita State´i abitreeneri positsioonile ehk on igapäevaselt töötamas teise eestlase Rauno Nurgeriga. Treener Lindsted väljendas siirast heameelt ja tundis uhkust, et Sunrise Academyl on olnud au olla abiks Maiki kasvamisel eeskujulikuks ning väljapaistvaks korvpalluriks, kelle edusammud teevad neile heameelt. Mitmelgi korral on mõlema ülikooli treenerid esile toonud nii Rauno kui Maiki suhtumist korvpalli, samuti valmisolekut panustada just meeskonna edu heaks.

Rääkida ja spekuleerida NBA teemadel on mu hinnangul ikka vägagi ennatlik praegu. Ennekõike on Maik ikkagi tubli üliõpilaskorvpallur, kelle peamine ülesanne on hoida korras oma õppetöö, selle kõrvalt sihikindlalt töötada ja areneda mängijana ning kasvada inimesena. Kui ülikool läbitud, siis on loodetavasti paslik uuesti selle teema juurde tagasi pöörduda.

Esimese aasta mehena kohe ülikoolimeeskonna algviisikus ja võistkond Final Fouril. Kui haruldane see kombinatsioon on?

Ei arva, et see nüüd nii haruldane kombinatsioon on. Kui vaadata NCAA meeskondade koosseise on palju nii analoogseid kui teistsuguseid näiteid, kuid loomulikult on positiivne, et Maik suvel USA-s treenides jättis kohe sügava mulje treeneritele oma tööeetika ning sitkusega.

Palju tunnustust tuli just South Carolina üldfüüsilise ettevalmistuse treeneritelt, kes andsid peatreener Frank Martinile pidevalt ülevaadet, kuidas Kotsar töötab vigastusest taastumisel.

Igatahes on Martin mitmel korral väljendanud ülimat heameelt, et Eestist jõudis nende juurde suurepäraste võimetega, aga mis veelgi tähtsam pühendunud ning töökas noor korvpallur, kes alles astub esimesi samme sellisel tasemel mängides.

Võrdlus on kindlasti meelevaldne, aga mille poolest Kotsari võistkond ületab Nurgeri tiimi? Üks jõudis Final Fouri, teine jäi pidama 32 parema hulgas.



Kuna Wichita State ja South Carolina pole omavahel kohtunud, siis ei saa küll väita, et üks võistkond on parem kui teine. Õigem oleks ehk sõnastada, et sellel hooajal NCAA turniiril on Gamecocksil läinud mõnevõrra paremini. Olen vaadanud suurema osa meie poiste mängudest sellel hooajal ja mõlemad koolid on pakkunud pidevalt suurepäraseid etteasteid. Jäi ju Wichita edasipääs järgmisse ringi põhimõtteliselt ühe viske või ühe pallikaotuse taha. Võrrelda, kumb tiim on tugevam, on pigem meelevaldne.

Final Fouril on kõik võimalik? Oled nõus, et ühes konkreetses mängus võib ju suures plaanis ükskõik keda võita.



Final Four ja eks terve see NCAA turniir on kindlasti selles mõttes põnevaim korvpalliturniir, kus elatakse just mäng korraga ning kõik on võimalik. On mitmeid erinevaid näiteid, kus väikesed ülikoolid on raputanud suuri kohe turniiri algfaasis ja väga kaugele on jõudnud ülikoolid, kelle edusse panustasid pigem Ameerika koduperenaised, mitte nimekad analüütikud.

Seega jah, kõik on võimalik ning South Carolina edutee jätkumine hooaja stabiilseima Gonzaga meeskonna vastu poleks suurim üllatus. Frank Martin oma tiimiga on teinud suurepärase soorituse nagunii ja me võime vaid uhkust tunda, et Maik on sattunud nende sündmuste keskele.