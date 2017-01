BC Kalev/Cramo pingilt puudus täna ning jääb ka mitmest järgmisest mängust eemale abitreener Martin Müürsepp, kes läks hüppeliigese operatsiooni tõttu haiguslehele.

"Ma olen juba aasta-aastasse edasi lükanud oma operatsiooni, kuigi ma olen kahel operatsioonil juba käinud. Aga nüüd homme hommikul, nii seitsme-kaheksa ajal on plaanis uus lõikus, lisatakse mõned kruvid. Ehk saab nüüd valust ja lonkamisest lahti," rääkis Müürsepp eile Delfile.

"Arstid ütlesid, et kuskil kolm kuud peab kipsi kandma. Jalg ei tohi põrandale puutuda, kruvid peavad kenasti kinni kasvama. Eks ole näha, ega meeldiv periood ilmselt ees ei ole."

Pärast 85:79 võitu, mis lõpetas Kalev/Cramo üheksamängulise kaotusteseeria VTB liigas, lausus peatreener Alar Varrak: "Nägite, et võit kohe tuli! Abitreeneriks oli mul Sibul (mänedžer Kaarel Sibul - toim), kes on ise väga õnnelik. Aga tõsiselt rääkides on see muidugi probleem, eriti mõjutab Müürsepa eemalolek treeningtööd. Indrek Reinbok, kes meil on poole kohaga, lubas teha kõik endast oleneva, et ta saaks vähe rohkem meiega olla. Müürseppa ei ole meil nüüd pikalt ja keegi ei oska ennustada, kaua tema naasmiseni läheb. Paljud Eesti satsid on pooleteist treeneriga, tuleb meilgi hakkama saada. Kedagi uut juurde tooma ei hakka."