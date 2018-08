3x3 Tallinn Open toob laupäeval Vabaduse väljakule regiooni parimad korvpallurid

"Ilmselt esmakordselt Eesti pallimängude ajaloos toimusid olümpiaala ehk 3x3 korvpalli Eesti meistrivõistluste etapid sel suvel ka Eestist väljaspool - kokku 16 turniirist, mille võitjad Tallinn Open pääsme said, toimusid võistlused ka Helsingis, Moskvas, Aluksnes ja Minskis“, ütles Eesti Korvpalliliidu 3x3 valdkonna juht Reigo Kimmel, kelle sõnul on turniiri sellises formaadis juba 10 aastat järjest finaalvõistluse toimumine Vabaduse väljakul ülimalt oluline, et Eesti ka järgmisel aastal omaks võimalust pääseda FIBA 3x3 maailmameistrivõistlustele.

Lisaks selguvad Vabaduse väljakul Eesti nii noormeeste kui neidude U18 3x3 olümpiakoondised selle aasta oktoobris Buenos Aireses toimuvatele Noorte Olümpiamängudele ning 3x3 korvpalli Eesti meistrid nii meeste, harrastajate, 35+ seeniorite, U18, U15 kui U13 aastaste noormeeste arvestuses.

Võistluste vaheajashow peaauhinna paneb sel aastal välja OlyBet, kes saadab keskjoone viskevõistluse võitja kogu tiimiga 2019. aasta FIBA 3x3 maailmameistrivõistlustele Eesti 3x3 koondisele kaasa elama.

Kell 13:15 algavast keskjoone viskevõistlusest saab osa võtta ka üks pealtvaataja, kes tabava viske korral saab 3 sõpra järgmisel suvel Amsterdamis toimuvale FIBA 3x3 MM-ile kaasa võtta.