3x3 Nõmme Open toob kohale tänavakorvpalli tipud

Sel reedel, 27. juulil toimub esmakordselt Nõmme turu parklas 3x3 tänavakorvpalli Eesti meistrivõistluste etapp, mis toob kohale ka mitmed tippmängijad. Turniirile pääsesid osalema 16 FIBA 3x3 lehel registreerunud võistkonda. Mängude algavad Nõmme turu tagumises parklas kell 18, võistluste finaal peetakse kell 21.45.

Teiste seas võtavad Nõmme turniirist osa Eesti 3x3 koondise liikmed Jaan Puidet ja Joonas Järveläinen ning mitmed teised nimekad korvpallurid: Madis Soodla, Karl-Johan Lips, Kristjan Evart, Illimar Pilk, Martin Jurtom jt. Lisaks on võistlemas tugev võistkond Venemaalt, samuti tuleb meeste arvestuses kogemusi koguma järgmisel nädalavahetusel FIBA U18 Euroopa meistrivõistlustele sõitev Eesti U18 3x3 koondis koosseisus Kerr Kriisa, Ran Andre Pehka, Kevin Sünd ja Patrik Saal.

„Mul on hea meel, et tänavakorvpalli Eesti meistrivõistluste üks etappidest toimub tänavu linnaosavalitsuse initsiatiivil esmakordselt Nõmmel. Kindlasti soovime Eesti Korvpalliliiduga koostööd ka järgmisel aastal jätkata. Võistluse Nõmmele toomise üks eesmärkidest on ala populariseerimine noorte seas. Nõmmel on ju üheksa avalikku korvpalliväljakut, kus saab tänavakorvpalli tasuta harrastada,“ rääkis Nõmme linnaosa vanem Grete Šillis.

Nõmme etapi võitja pääseb 11. augustil Tallinnas Vabaduse väljakul toimuvale finaalvõistlusele „OlyBet 3x3 Tallinn Open 2018“.