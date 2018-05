3x3 korvpallikoondis sõidab EMile ilma Kotsarita

„Kuna Maik-Kalev Kotsar ja Martin Dorbek ühinevad peale FIBA 3x3 MM-i saalikorvpalli laagriga, siis jäävad nad 3x3 Euroopa meistrivõistlustelt eemale. Samas ühineb siis võistkonnaga Riia 3x3 ettevalmistuslaagri läbi teinud ja Martin Dorbekut asendanud Oliver Metsalu. Kotsarit asendab tiimis hetkel Pärnu Sadama võistkonnas pronksi jahtiv Timo Eichfuss“.

Eesti naiste rahvuskoondis mängib 23.-24. juuni Andorras koosseisus Annika Köster, Maaja Bratka, Merike Anderson ja Pirgit Püü. Kui koondis tuleb 9 võistkonna seast kolme parema sekka, siis pääseb tiim FIBA 3x3 EM-i finaalturniirile.

Eesti naiste rahvuskoondis mängis eile Viimsis toimunud turniiril koosseisus, kus Merike Andersoni asendas Mailis Pokk. Kuigi finaali võitsid Ballzy 3x3 nime all mänginud võistkond kindlalt 22:6 seisuga, siis avamängus jäi võistkond hätta Audentese U18 neidude tiimi alistamisega, mis võideti seisuga 14:13.

Eesti 3x3 korvpalli valdkonna juhi Reigo Kimmeli hinnangul on aastaid Eesti parimaks naiskorvpalluriks valitud Merike Andersoni liitumine 3x3 koondisega kindlasti positiivne, kuid ei pruugi anda eelist. „Paraku ei anna eelnevad saalikorvpalli kogemused ja tiitlid 3x3 korvpallis mingeid eeliseid. Need vitsad sai kätte ka Maik-Kalev Kotsar, kes Riias toimunud 3x3 turniiril sai selgeks, et ole või NCAA finaalturniiri mängija, kuid isegi Riias pole sul 3x3 formaadis 4 parema sekka asja“.

Eesti 3x3 koondiste alagrupivastased FIBA 3x3 Euroopa meistrivõistluste kvalifikatsiooniturniiridel selguvad juuni alguses.