19-aastane Eesti noortekoondislane siirdub mängima ja õppima San Francisco ülikooli

Sel kevadel Audentese spordigümnaasiumi lõpetav korvpallur Taavi Jurkatamm asub sügisel õppima ja mängima San Francisco ülikooli.

"Oleme väga õnnelikud, et Taavi otsustas meie programmiga liituda," sõnas korvpallimeeskonna peatreener Kyle Smith ülikooli kodulehele.

19-aastane ja 204 sentimeetri pikkune Jurkatamm oli tänavu G4S/Noortemeeskonna üks liidreid, kogudes keskmiselt 13 punkti ja 7 lauapalli mängus.

"Ta on järjekordne eesliini mängija, kes suudab oma pikkusega mängida mitmel positsioonil. Tal oskab ka vastase kaitset lahti harutada tänu oma tagamängijalikele läbimurretele ja heale viskele. Rahvusvahelised noorteturniirid on tõestanud, et ta peaks sobima kenasti ka NCAA süsteemi. Usun, et koondisemängudest saadud kogemused osutuvad meie võistkonnale väga väärtuslikeks," lisas Smith.

San Francisco kuulub USA üliõpilasliigas keskmike hulka, 64 tugevama sekka pole neil mitukümmend aastat asja olnud.