12 hooaega võidurõõmu, kaotuste ja vaikse kustumisega

Andres Sõber lõi Rakvere Tarva ja pakkus selle meeskonnaga Eesti korvpallis palju vägevaid hetki. Nüüd on 12 hooaega kestnud teekond lõppenud.

Rakvere Tarvast lahkunud Andres Sõber tunnistab, et energia sai otsa juba paar aastat tagasi.

Täpsemalt 2015. aasta mais. „Mängisime Tartu Rockiga vägeva poolfinaalseeria. Otsustava mängu kaotasime Tartus kolme punktiga ning pärast seda tundsin, et aur on otsas... Inertsist võitsime veel pronksiseeria avamängus Raplat, kuid see oli ka kõik. Tegelikult olime veel ka järgmisel aastal enam-vähem konkurentsis, aga ise tundsin, kuidas olen tühi ja lähen väikeste asjade pärast kergelt närvi," meenutab Sõber 12 aastat kestnud ja neljapäeval otsa saanud Tarva teekonna lõpu algust.