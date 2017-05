„100 kooli“ tänavune lõppakord toimus GAG-i õpilaste ja koondislastega Snelli tiigi väljakuil

Täna sai lõpu Eesti korvpalliliidu aktsioon "100 kooli", mille raames käidi üle kahe kuu korvpallipisikut levitamas 9400 lapsele ning läbiti julgelt üle 30 000 sõidukilomeetri.

Lõpuüritus toimus täna hommikul Snelli tiigi äärseil väljakuil, peamisteks osalisteks Gustav Adolfi Gümnaasiumi alglasside lapsed. Kohal olid ka Alexela ja Naiste meistriliiga ning koondise mängijad Erik Keedus, Martin Dorbek, Annika Köster, Birgit Piibur, Mattias Tass.

Eesti Korvpalliliidu suurprojekt „100 kooli“ saab teist korda läbi. Kui mullu 100 kooli käidud sai, tekkis kohe „elav“ järjekord koolidest, kes ennast uueks hooajaks kirja panid. Neid sai ligi 60. Uut koolid kava kokku panna polnud mingi küsimus, kahjuks jäi tahtjaid taas ülegi. Vajadus projekti kolmanda hooaja järele on kindlasti olemas.

Väga palju käis kohal Alexela KMLi ja Naiste KMLi mängijaid, samuti Saku I ja II ning G4S Noorteliiga klubide mängijaid. Suur Tänu kõikidele mängijatele ja treeneritele, kes olid lastele suureks eeskujuks ning kutsusid lapsi korvpallitrenni.

Seekord jõudis meie korvpallikaravan kõigisse maakondadesse – nii Saare- kui Hiiumaale, samuti Põlvamaale ja Narva. Palju oli venekeelseid koole ja seda nii Tallinnas kui Ida-Virumaal. Ning seda kindlasti sihilikult. Iisakul ja Mäetagusel sõlmiti mitmepoolne koostoolepe, mis toob sinna korvpalli arendama Reinar Halliku Korvpallikooli.

Pärast tänaseid näidistunde välisväljakul oli aeg teha kokkuvõtteid. Sel hooajal võttis „100 kooli“ näidistundidest osa 9500 last. Ning kahe hooaja peale kokku teeb see numbriks 18 200 algklasside last. See on suur ja rõõmutoov number.

Projekti viisid kohtadel läbi EKLi töötajad Martin Rebane ja Rosemary Rits. Projekti koordineerivad Kristel Jurno ja Raigo Häelme. Rohkem infot leiab siit - http://www.basket.ee/et/100-kooli-. "100 Kooli" pilte Joosep Martinsoni kaamerasilma läbi ja juttu selle kohta leiab ka viimasest ajakirjast Basketball.

"100 Kooli" toetajad on Ramirent, FIFAA, G4S, Maxima, FIBA, Tallinna Vesi.