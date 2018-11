BASKET TV | Siim-Sander Vene läheb Hispaaniasse tagasi? Eesti noortekorvpall on teinud megahüppe?

Novembri lõpus ja detsembri alguses peab rahvusmeeskond kaks kohtumist 2019. aasta maailmameistrivõistluste valiksarjas, kodus mängitakse Gruusia ning võõrsil Saksamaaga.

Oleme kaamera ette saanud korvpalliliidu spordidirektori Alar Varraku ning Siim-Sander Vene, kelle kaasalöömist valiksarja mängudes väga oodatakse, aga lõplikku selgust Vene kaasuses endiselt pole. Ta on klubiotsingutel ning võib juhtuda, et sobiva pakkumise korral tuleb päevapealt minna.

Praegu on Venel kaks varianti ootel, üks Itaalia ja üks Hispaania kõrgliigast. Klubid on jutu järgi väga huvitatud, kuid eelnevalt on neil vaja problemaatilisest mängijast vabaneda. Asjad venivad, Vene on kodus uut võimalust oodanud juba üle kahe nädala. Kui raske selline ootamine psühholoogilises plaanis on?

Head vaatamist!