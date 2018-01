BASKET TV SAKSAMAA ERI vol2 | Henri Drelli elu Bambergis. Kui suured ootused Saksamaa tippklubil seoses eestlasega on?

Nagu lubatud teeb Basket TV reisist Saksamaale veel ühe kokkuvõtva saate. Kui nädal tagasi olid kesksel kohal Kristian Kullamäe ja Saksamaa liiga Tähtede mäng, siis seekord pöörame tähelepanu Euroliiga klubi Bambergi Brose Basketsi noorteakadeemia toimimisele ning sellele, kui hästi saab võõras keskkonnas hakkama 17-aastane tulevikulootus Henri Drell.

"Ma olen Henriga väga rahul. Kui noored 15-16 aastaselt meile tulevad, siis ei tea kunagi ette, mis saama hakkab. Nad on kasvueas, mis võib põhjustada komplikatsioone ja igasugu mõtteid. Henrit vaevas esimesed 2-3 kuud koduigatsus, ta elas esimest korda pikemalt perest eemal. Aga leedulane (toim – Arnoldas Kulboka) aitas teda palju, et ta suudaks kohaneda. Teisel aastal on Henri juba palju stabiilsem, on saanud täiskasvanumaks, tal täitub tänavu 18 eluaastat. Tal on tekkinud selge nägemus ja siht. Eelmises Pro A liiga kohtumises näitas Henri, et temas on peidus rohkelt potentsiaali," sõnas Delfile Bambergi Brose Basketsi mänedžer Rolf Beyer.

Kui keegi arvab, et elu Euroliiga klubi noortesüsteemis on üks suur lillepidu, siis toome teid maa peale tagasi. Võimalused on tõesti suured, aga samavõrd kopsakad on ka nõudmised.