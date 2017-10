BASKET TV | Profispordi lõpetanud Viljar Veski: Noorena tundsin, et minuga äritsetakse. Esikohal oli raha, mitte minu huvid

Täna, 5. oktoobril stardib Alexela meistriliiga 2017/2018 hooaeg ja koos sellega lükkab hooajaringi käima Delfi portaali korvpallisaade Basket TV.

Võrreldes varasemaga muutub saade rohkem ühe loo põhiseks, aga kindlasti lipsab sisse üllitisi, kus teemasid ja lugusid on rohkem kui üks.

Esimese saate persooniks on Viljar Veski, kes tegi profispordiga lõpparve. Saime Viljariga kokku Tartumaal ja rääkisime tema korvpalluriteest. Miks läks just nii, aga mitte teisiti. Jutu sees koorus välja halva maiguga teema, mis saadab noortesporti. Kas andekatega tegeletakse siirast kaasa aitamise soovist või pelgalt raha pärast? "Mingil hetkel ma tundsin, et minuga äritsetakse," ütleb intervjuus Viljar Veski, keda kümmekond aastat tagasi peeti väga perspektiivikaks noormängijaks.

Head vaatamist!