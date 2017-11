BASKET TV | Pikem intervjuu Alar Varrakuga: Kalev/Cramo telgitagused, vene keel, CSKA-sse minek, restart ja palju muud

Baskel TV-l on au ja rõõm teie ees tagasi olla. Nädala alguse MM-valiksarja võit Suurbritannia üle pakkus tulemuse mõttes hea impulsi, aga hall argipäev, rutiinne töö, mida võidu saavutamiseks tuleb teha, on juba langenud koormana õlgadele tagasi.

Samas, parem hall argipäev, kui must teisipäev, nagu eelmisel nädalal juhtus Alar Varrakuga. BC Kalev/Cramo omanikud vormistasid kauaaegsele klubi peatreenerile lõpparve ning tõid pukki uue mehe, leedulase Donatas Kayrise.

Varrak, kes on jaganud lühemaid intervjuusid vasakule ja paremale istus sel nädalal Delfi stuudiosse maha ja rääkis suu puhtaks. Võib julgelt väita, et teie ees on selle hooaja kõige pikem Basket TV saade.