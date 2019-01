BASKET TV | Noormängijate välismaale minek: kodune draama, skautide ja agentide virr-varr, korvpallikodakondsus ning "röövlite" kadumine

Toimetas: Ivar Jurtšenko toimetaja Video: Tiit Blaat Fotograaf-videoreporter Video: Priit Simson

fotograaf-videoreporter

fotograaf-videoreporter Madis Kallas

Montaaž +2 VEEL RUS 8

Suured pidustused on seljataga, aastanumber vahetunud ja töine argipäev taas käes. Valminud on hooaja seitsmes Basket TV saade. Sel korral on intervjueeritavaid lausa viis, noormängijatest kuni NBA klubide jaoks töötanud skautideni välja.