BASKET TV | Meeste korvpallikoondis mängib esimest korda MM-valiksarja. Veidemanil lõigatud käsi endiselt streigib, Tass saab nuusutada suure koondise õhustikku

Seekordne Basket TV saade on pühendatud Eesti korvpallikoondiste lähenevatele valikmängudele, eelkõige meeste MM-valiksarjale.

Meeste rahvuskoondisel algab lausa ajaloolise maiguga valiksari, sest kunagi varem pole Eestil avanenud võimalust mängida maailmameistrivõistlustele pääsu nimel (läbi valiksarja). Nüüd on see võimalus olemas, kuna rahvusvaheline katuseorganisatsioon FIBA muutis mõne aasta eest MM-ile kvalifitseerumise süsteemi.

Peatreeneri Tiit Soku sõnul võrreldes suvise eelvaliksarjaga koondises suuri muudatusi ette ei tule. Mõned üksikud lisandujad on, ka üks-kaks üllatusnime, aga tuumik jääb kindlasti samaks.

Iisraeliga mängitakse võõrsil 24. novembril ja Suurbritanniaga kodus 27. novembril. Huvitav on märkida, et mõlema mängu toimumisega on kaasnenud parasjagu segadust.

Naiste koondis alustab novembri teisel nädalal, täpsemalt 11. novembril 2019. aasta Euroopa meistrivõistluste valiksarja. Esimeseks vastaseks on Türgi, samasse alagruppi kuuluvad veel Poola ja Valgevene.