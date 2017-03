BASKET TV: Kellest saab naiste korvpallikoondise peatreener? Kaarte segab Andres Sõber

Tänane Basket TV saade keskendub naiste korvpallikoondise uue peatreeneri otsingutele. Konkurss on avatud 20. märtsini ja saates saavad sõna kolm persooni, kes on teatanud, et nemad igal juhul kandideerivad: Janne Rits, Howard Frier ja Andres Sber.