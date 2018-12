BASKET TV | Kas Eesti cheerleaderid jõuavad varem olümpiale kui korvpallurid? Leemet Loik sihib kõrgeid tippe

Sel korral on teemasid kaks. Kõigepealt ajame juttu noormehega, kellel on ambitsioonikad plaanid – ei rohkem ega vähem kui NBA-sse jõudmine. Kõrged sihid on enda jaoks paika pannud 17aastane Leemet Loik.

Saate teises pooles räägime korvpallimängudel särtsakate vahepaladega publikut köitvatest tantsutüdrukutest. Või peaks neid kutsuma hoopis cheerleaderiteks, on seal mingisugune vahe? Asjasse aitab selgust tuua TalTechi cheerleaderite üks eestvedajatest Laura Karindi.