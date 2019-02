BASKET TV | Kalev/Cramo peatreeneril mikrofon küljes, Eestis käis 18 kordne Euroliiga meister

Toimetas: Ivar Jurtšenko toimetaja Madis Kallas Fotograaf-videoreporter RUS 2

Basket TV hooaja üheksas saade annab aimu, et oleme jõudnud pika rännaku teise poolde. Kuude ja nädalate lõikes on enam kui pool korvpallihooajast seljataga ning on igati paslik teha vahekokkuvõtteid.