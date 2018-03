BASKET TV | Intervjuu Donaldas Kairysega. Korvpallitee huvitavad faktid, karmikoeline hinnang Eesti korvpallile ja tehniline viimasest mängust

Käesolevas saates esitleme persoonilugu BC Kalev/Cramo korvpallimeeskonna peatreenerist Donaldas Kairysest, kes on Eesti meisterklubi juures töötanud pisut üle kolme kuu.

Ta üritab ellu viia lepingu allkirjastamisel välja hõigatud eesmärke. Jõuda VTB Ühisliigas play-offi ja võita kodune meistritiitel.

"Ma ei oska öelda, kui palju meeskond minu tulekuga muutunud on. Ma ei ole eelnevaga piisavalt põhjalikult kursis. Arvan, et me teeme mõningaid asju teisiti – mängime kiiremat korvpalli, võib-olla oleme pisut agressiivsemad, vähemalt üritame olla. Progress ei ole liiga kiire, ent see võtabki aega ja nõuab ohverdusi," sõnab Kairys intervjuus.

Me ei saa jutu käigus üle ega ümber ka palju kirgi kütnud episoodist Kalev/Cramo ja Tartu Ülikooli viimasest vastasseisust. Hendrik Eelmäe ning Branko Mirkovici vahel juhtunu ajas Kairysel harja sedavõrd punaseks, et ta teenis vastasmängija sõimamise eest tehnilise vea. Ent kired on jahtunud ja probleem lahenenud. Sellised asjad käivad mängu juurde.

Kairyse kommentaari juhtunule saate teada saadet vaadates.