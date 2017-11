BASKET TV ERISAADE | Kalle Kollin meenutab ütlust: hea treener on kas vallaline või hullumeelne!

Noortekorvpallile pühendatud Basket TV erisaade keskendub mehele, kes on pea kakskümmend aastat edendanud korvpallielu Raplamaal.

Kalle Kollin jõudis oma tegemistega Märjamaale 1998. aastal ja sellest ajast alates on ta väga aktiivselt kohalikele noortele üritanud edasi anda korvpalli algtõdesid. Tingimused on Märjamaal üsna spartalikud. Ei tea, kas pealinna uute ja mugavate hallidega harjunud lapsevanemad Märjamaal oma last üldse treeningutele viiksid?

Tänavu suvel peatreenerina Eesti kuni 15-aastaste noormeeste koondist juhendanud Kollin on veendunud, et profimängijaks võib sirguda igal pool. Selleks on vaja kolme eeldust ja lisaks tuleb õigel ajal väikesest kasvatajaklubist samm kõrgemale teha ehk minna tugevama konkurentsiga keskkonda. Näiteks 61 õpilasega Valgu Põhikoolist astuda samm edasi Märjamaale ja sealt omakorda edasi laia maailma.

Head vaatamist!