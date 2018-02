BASKET TV ERISAADE | Avalikustame Tähtede mängu pealtpanekuvõistlusel osalejad, pihtide vahel Sten Olmre

Seekordne Basket TV saade on pühendatud lähenevale Tähtede mängule. Tänavune vastasseis, mis leiab aset tuleval reedel, 16. veebruaril on ülimalt printsipiaalne ja võib-olla isegi mastaapsem tavapärasest Tähtede mängu raamistikust. Kaalul on küsimus, kes ikkagi on Liivimaa parimad kossumehed!

Sissejuhatuseks meenutame aasta taguse ettevõtmise meeleolukamaid seiku. Sel aastal tuleb Tähtede mängu šõuprogramm veelgi rikkalikum. Ärge kartke, ei mingit Läti estraadi - muusikutest astuvad üles Tanel Padar ja Genka, spetsiaalne valgusprojektsioon, BMX-i sõitjate peadpööritavad trikid, BC Ogre fantastilised tantsutüdrukud ja palju muud. Eelmisel aastal Alexela meistriliiga Tähtede mängul osalenud meestest mahtusid ka sel korral satsi Janar Talts, Indrek Kajupank, Kristo Saage ja Sten Olmre. Neist Olmre võtsime pihtide vahele ning esitasime talle viis Tähtede mänguga seonduvat küsimust. Head vaatamist!