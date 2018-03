BASKET TV | Endised jalgpallikoondislased korvpalli juures: viisik missugune - Kink, Teever, Neemelo, Kütt ja Ahjupera

Basket TV läheb lihavõttepühadele ja 1. aprillile, rahvusvahelisele naljapäevale vastu pisut meelelahutuslikumas võtmes. Seekordse saate teemaks on jalgpallurid korvpalliväljakul.

Ei mingit trikitamist, täpselt nii asjad ongi. Vähemalt Tallinna Kossuliiga tugevuselt teises divisjonis, kus mängib meeskond Fööniks, kelle ridadest leiab mitmeid endisi jalgpalli rahvuskoondise mängijaid. Tuntumaks nimeks Tarmo Kink, kes on 82 kordne internatsionaal ja löönud Eesti koondise särgis nii mõnegi mälestusväärse värava.

Tänasel päeval naudivad mõnusa vahepalana korvpallimängu ka Ingemar Teever, Tarmo Neemelo, Jarmo Ahjupera ja Kert Kütt.

Basket TV oli kaameraga kohal, kui Fööniks pidas Kadaka spordihallis Tallinna Kossuliiga play-off kohtumist Puhhidega. Ei sattunud olema just kõige parem päev ja Fööniks kaotas kindlalt. Visked ei kukkunud, samal ajal vastased panid mingil momendil kolmeseid kui kulda. Kahe mängu summas jäi vahe 25 punkti.

Aga see ei ole saate peamine jututeema. Läbivaks jooneks on hoopis jalgpallurite korvpallimängu juurde jõudmine, skoorimise lust, mida jalgpallis saab tunda palju harvem, kui sa pole just Cristiano Ronaldo või Lionel Messi. Ja mõistagi küsime: "Kumb mäng on siis lihtsam, kas korvpall või jalgpall?"

Head vaatamist!