BASKET TV | CSKA peatreener eksklusiivses intervjuus: kaotus Tallinnas aitas teatud asjad selgeks mõelda

Basket TV on jällegi kohal ning sel korral mahub tosina minuti sisse kaks teemat.

Kõigepealt võtame kokku Alexela meistriliiga põhiturniiri, kus sel nädalal said selgeks play-off paarid. Tuliseks arvete klaarimiseks läheb tuleval nädalal, veerandfinaalides omavad koduväljakueelist Rapla ja Valga-Valka.

Saate teises pooles saab sõna Euroopa tugevaima korvpalliklubi Moskva CSKA peatreener Dimitrios Itoudis, kes andis VTB Ühisiiga mängu eel Delfile ja Eesti Päevalehele eksklusiivse intervjuu.

Tallinnas käikudega on 47-aastasel kreeklasel mälestusi seinast-seina, enda sõnul on ta saanud siit korra ka väga hea õppetunni. See juhtus 2013. aasta novembris, kui EuroCupi sarjas tuli tal Banviti juhendajana tunnistada Kalev/Cramo paremust.