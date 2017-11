BASKET TV | Branko Mirkovici täitumata unistus, Raido Roosi esimene intervjuu pärast vallandamist

Järjekordne Basket TV saade on kaante vahele saanud ning juttu tuleb sel korral kahest persoonist. Neist üks unistab käesoleval hooajal seljatada Moskva CSKA ning teine soovib uuesti tõusta Eesti meistriliiga meeskonna treeneriks. Saates saavad sõna Branko Mirkovic ja Raido Roos.

35-aastane BC Kalev/Cramo tagamängija Mirkovic on sündinud ja kasvanud Belgradis. Korvpalliga alustas ta kümneselt, olles enne seda üsna pikalt tegelenud veepalliga, mis on Serbias samuti väga popp spordiala. Korvpalli juurde jõudis ta tänu sõbra kutsele, mäng hakkas meeldima, tekkisid esimesed iidolid, esimesed unistused. "Arvan, et mina ei valinud korvpalli, korvpall valis minu. Alustasin mängimist lõbu pärast, hiljem sai sellest elukutse. Naudin siiani mängu, nagu oma esimesel treeningpäeval," väljendab Mirkovic kiindumust armastatud ala vastu.

Vestleme serblasega paljudel teemadel. Põikame ka küsimuse juurde, mis ajab korvpallirahva kahte leeri. Rahvuskoondised ja naturaliseeritud ehk kodustatud mängijad. Mirkovic esindas naturaliseeritud mängijana 2015. aasta Euroopa meistrivõistluste valiksarjas Bulgaaria koondist ja ta selgitab, mis on sellise käitumise ajendiks.

*******

Eesti meistriliigas toimus oktoobri viimastel päevadel esimene suurem raputus. Tallinna Kalev/TLÜ vallandas ootamatult peatreeneri Raido Roosi. Seda veel peale võidukat mängu Eesti meistrivõistlustel. Roos sai peatreeneri ametis olla kümme kuud, mitte just eriti kaua.

Värskelt Eesti U20 koondise peatreeneriks kinnitatud mees ei lahkunud klubi juurest sildu põletades. Ta ütleb, et teoorias eksisteerib võimalus klubi juurde naasmiseks. Seda juhul kui Gert Kullamäe hakkab peatreeneriks. Aga...

Head vaatamist!