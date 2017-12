BASKET TV | Amatööride võidukäik, šokeeriv surm ja Himki protest

Aasta lõpp läheneb drastilise kiirusega ja koos sellega on käes esimene tibude lugemise aeg. Ma ei vihja siinkohal kommidele, mida päkapikud sussi sisse toovad, vaid jõulupühade eel selguvad erinevates vanuseklassides karikavõitjad.

Koduses naiste korvpallis valitsevad imelikud ajad. Kevadise meisternaiskonna areenilt kadumine on löönud senised arusaamad upakile ning karikavõistluste finaalis jagavad kulda ja hõbedat kaks hobikorras koos käivat naiskonda – Tallinna OSK ning Rapla Payless. Igapäevased harjutajad ehk tõsiselt spordiga tegelevad meistriliiga klubid pudenesid karikavõistluste poolfinaalis ja veerandfinaalis. Kas see tähendab seisu, kus kodune naiste korvpall on silmini mudas või otseseks paanikaks ja hädakisaks ikkagi põhjust pole?

Eelmisel kuul läbis korvpalliportaale jalust rabav uudis. Itaallasest vilemees Gianluca Mattioli läks Hispaaniasse teenindama FIBA Meistrite liiga mängu ja kaks päeva hiljem, koju jõudmata, ta suri. Neerupuudulikkus kustutas mehe eluküünla loetud tundidega. Juhuse tahtel pidi koos Mattioliga Murcia – Monaco vastasseisul õigust mõistma Tanel Suslov.

Teise Eesti vilemehe Aare Halliko juhitud vilebrigaad ajas VTB liiga mängul Kaasanis protestilainele Euroliiga klubi Moskva oblasti Himki. Räägime juhtunust ja ka sellest, kuidas protest lahenes.

