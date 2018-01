VIDEO | Skandaalsed Ballid võeti Leedus vastu tohutu meediakäraga

Eile hilisõhtul jõudsid Leedu pinnale kuulsad Balli vennad koos oma isa LaVariga - LaMelo ja LiAngelo Ball hakkavad mängima Prienai Vytautase eest.

19-aastane LiAngelo ja 16-aastane LaMelo saavad oma võimaluse profimeeskonna eest mängida kõigi eelduste kohaselt juba uuel nädalal - 9. jaanuaril kohtub Vytautas Balti liigas Minski Tsmokiga.

Pere vanim poeg Lonzo valiti suvel NBA draftis teise valikuna ning esindab Los Angeles Lakersit. Lonzo edu kõrval on teravate ja valjuhäälsete väljaütlemiste poolest vaat et veel tuntumaks saanud tema isa LaVar, kellest on Ameerikas saanud tõeline meediastaar.

LiAngelo ja LaMelo võivad vastu astuda ka Eesti klubidele - 18. jaanuaril sõidab Vytautasele külla Pärnu Sadam, 30. jaanuaril võõrustab Leedu klubi Rapla Avis Utilitast.