VIDEO | Meeskonna väljakult ära viinud Vytautase peatreener: Eesti kohtunikud on kümme korda kehvemad kui Euroliigas

Eile Raplas oma meeskonna väljakult ära kutsunud Prienai Vytautase peatreener Viriginijus Šeškus andis Eesti kohtunike vilepartiile Balti liiga mängus hävitava hinnangu.

Kohtumist vilistasid Sadolini spordihoones FIBA kategooriaga Mihkel Männiste ja Timo Suslov ning Rauno Peerandi, kel samuti Eesti ja Balti liigast korralik kogemustepagas.

Šeškus sai kaks minutit ja 45 sekundit enne mängu lõppu, mil seis oli 65:65, teise tehnilise vea ning sellest piisas, et niigi emotsionaalsena tuntud treener endast lõplikult välja viia. 50-aastane endine Lietuvos rytase juhendaja kutsus oma mängijad kokku ja marssis riietusruumi. Rapla Avis Utilitas sai tabelisse tehnilise 20:0 võidu.

Šeškus rääkis Leedu meediale kahest olukorrast, mis ta keema ajasid. Ta ütles, et liiga tehti nii ta pojale Edvinasele kui ka endisele Tartu ääremängijale Egidijus Dimšale. Patuoinas olevat mõlemal juhul Gert Doberk.



"Gert Dorbek lõi Edvinas Šeškust kõhtu. Ta lihtsalt elimineeris meie mängija," sõnas 22-aastase mängumehe isa portaali Basketnews.lt vahendusel. "Edvinas on noor poiss, ta ei pea pikka viha. Ma sekkusin ja mulle anti teine tehniline viga. Selline vilepartii on hirmutav. Üks noor kohtunik ei andnud end näole, samal ajal teised kaks vaid naersid. See on kõige jubedam."

Šeškus leidis, et kohtunikud peaksid Vytautasest kui valitsevast meistrist rohkem lugu pidama. Euroliigas ju teinekord tšempione kaitstakse, märkis ta.

"Eelmisel aastal ütles Šarunas Jasikevicius (Žalgirise peatreener ja endine tippmängija - toim), et Euroliiga kohtunikud peaksid Žalgirist austama. Jah, Eesti kohtunikud on kümme korda kehvemad kui Euroliiga omad, aga nad peaksid meidki mingil määral respekteerima. Egidijus Dimšat rünnati meelega, siin ei ole midagi arutada. Kuid nad muutsid oma otsust ja andsid ründaja vea. Põhiline on see, et kohtunik vilistab vea ja siis naerab teisele näkku. See on meeskonna alandamine. Me oleme eelmise aasta Balti liiga meistrid. Isegi Euroliiga kohtunikud kaitsevad teinekord oma sarja meistreid," ütles Šeškus.