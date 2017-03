Tartu Ülikooli korvpallimeeskond peab täna õhtul võõrsil Kedainiai Nevežisega Balti liiga veerandfinaalseeria kordusmängu. Avamängu Tartus võitsid teatavasti leedulased 88:86.

Tänane matš peetakse erandkorras Kedainiai vanas spordikeskuses. Tartu peatreener Gert Kullamäe tunnistas klubi Facebooki lehele postitatud videointervjuus, et ei mäletagi, millal tuli sellises ajaloohõngulises vanas hallis mängida.

"See on tõesti vana kooli saal. Sellist areenat ei mäletagi. Isegi meie Tartu saal on väga kõva sõna selle kõrval. Nooremad mehed tunnevad end siin ehk veidi võõramalt, kuid meil on siin vana kooli mehed Sokk, Gert, Janar, nemad on näinud igasugust elu. Pole hullu, peame hakkama saama. Korvid on ikka samad ja väljak sama," sõnas Kullamäe.

Treener lisas, et eileõhtune treening läks hästi ja kümme meest on valmis kõva lahingu andma.

Nevežise ja Tartu kordusmäng algab kell 18.00 ja seda näeb otseülekandes Delfi TV-st.